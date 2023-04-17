Рабочие на неделю закроют съезд около концерна «Калина»

Дорожные строители с 25 апреля по 1 мая закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную возле здания концерна «Калина». Ограничения связаны со строительством транспортной развязки, которую обещают открыть к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Работы на участке выполняет компания ООО «АльмакорГруп».

«Заезд в микрорайон Синие Камни будет организован путем введения левого поворота на перекрестке на заезде в микрорайон. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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