Екатеринбуржцев стали чаще обманывать при ремонте бытовой техники: как избежать потери денег

В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники и мастеров-частников, которые обманывают клиентов, сообщает Муниципальный центр защиты потребителей.

Эксперты советуют соблюдать некоторые правила, чтобы не потерять деньги или свою технику. Во-первых, стоит отдавать предпочтение стационарным мастерским. У них должна быть информация о наименовании, месте регистрации. Во-вторых, при выборе лучше изучить отзывы в интернете: есть сайты и специальные группы с отзывами о мошенниках в соцсетях.

Когда вы выбрали сервисный центр, обратите внимание на оформляемые документы. «В документе должны быть: полные реквизиты исполнителя услуг (ФИО индивидуального предпринимателя или наименование организации – ООО «_», местонахождение, ИНН). Нередко на квитанции (в заказ-наряде, акте о приемке) указывается наименование, которое не имеет никакого отношения к фирменному, например: «Портал поставщиков» или «Срочная компьютерная помощь» и так далее. Так быть не должно», – рассказали в центре защиты потребителей.

Если вы все-таки решили отдать вещи в ремонт частнику, не стесняйтесь просить у него паспорт, переписать все данные – ФИО и адрес, а также взять расписку о приемке вещи и денег. Настаивайте, чтобы был оформлен договор в письменной форме.

Полную стоимость работ нужно оговаривать заранее. Она должна быть указана в договоре.

«Если вас убеждают передать вещь на диагностику, то оговаривайте стоимость диагностики, фиксируйте ее в договоре. Если вам обещают провести диагностику бесплатно, то это также должно быть указано в договоре. Не соглашайтесь на условия «диагностика бесплатна только при условии последующего ремонта». Либо требуйте, чтобы стоимость диагностики при отказе от ремонта была также указана в договоре, а результат диагностики был передан в письменной форме с указанием выявленных недостатков», – советуют эксперты.

После ремонта не соглашайтесь принимать вещи с какими-либо дефектами. Не забирайте технику без проверки. При приемке внимательно проверяйте документы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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