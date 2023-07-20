В Екатеринбурге взрывной рост жалоб на ремонтные сервисы

В Екатеринбурге третий год подряд растет количество жалоб на некачественные услуги сервисных центров по ремонту бытовой техники. Если в 2021 году муниципальный центр защиты потребителей регистрировал только 100 подобных обращений, то в 2022 году их количество удвоилось. А за шесть месяцев 2023 года специалисты рассмотрели уже 150 жалоб на ремонтные мастерские.

«Есть массовый обман граждан сервисными центрами. Недобросовестные компании ставят перед собой задачу найти заказ любым способом, иногда перехватить его у проверенных сервисов в Екатеринбурге. Затем мастера приходят в квартиру потребителя и убеждают его в необходимости дорогостоящего ремонта прибора. Мол, такую хорошую импортную технику сегодня уже не купить, надо ремонтировать. Это не очень честный подход, но мошенниками таких мастеров назвать нельзя, потому что нет решения суда. Хотя это введение потребителя в заблуждение и оказание некачественных услуг. Есть случаи, когда заказчик услуги ремонта платит большие деньги, а затем ему возвращают неработающий прибор», – рассказала на пресс-конференции директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Кроме того, екатеринбуржцы стали чаще жаловаться на медицинские услуги – в основном в сфере стоматологии и косметологии. Не снижается и количество обращений по финансовым услугам, но здесь схемы обмана изменились. Если раньше клиенты сталкивались с подменой договоров, когда вместо вклада они оформляли невыгодное для себя инвестиционное страхование, то сейчас люди сталкиваются с невозможностью рефинансировать долги. Также распространен случай навязывания страховки при заключении кредитного договора. Если клиент досрочно погашает кредит, с него продолжают требовать оставшиеся страховые взносы.

Всего с начала 2023 года муниципальный центр защиты потребителей зарегистрировал 2600 обращений, 46% из них связаны с покупкой товаров. На первом месте претензионных товаров находятся бытовая техника и гаджеты, на втором – обувь и одежда, на третьем – мебель. «Мы ожидали рост обращений по товарам, когда появился параллельный импорт. Но сообщений о контрафакте почти нет. По-прежнему есть жалобы на маркетплейсы, но большинство споров разрешается в претензионном порядке. Только 2-5% обращений уходит в суды, а это очень хороший показатель. Мы видим, что покупатели уже научились отличать сайты мошенников от настоящих продавцов, а маркетплейсы налаживают механизмы работы с претензиями потребителей», – отметила Янина Голубева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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