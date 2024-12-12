Большинство сервисов по ремонту бытовой техники в Екатеринбурге оказались липовыми

Обман потребителей при ремонте бытовой техники остается одной из самых распространенных проблем в Екатеринбурге. С мошенническими сервисами связана почти треть жалоб (28%), поступивших в 2024 году, сообщила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

«Мы проанализировали порядка 100 сайтов, в наименовании которых есть название изготовителя бытовой техники и слова «авторизованный» или «официальный». Так вот, в очень большом количестве случаев информация об исполнителе услуг является недостоверной. Простая проверка по сервису налоговой службы выявила несовпадение ИНН, заявленная деятельность была не связана с бытовыми услугами, а некоторые организации числились зарегистрированными в других регионах, находящихся далеко от Екатеринбурга. Мы делаем вывод, что исполнители услуг рандомно использовали названия других ООО или ИП, чтобы сделать видимость предоставления информации на сайте», – отметила Янина Голубева на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, подобные сервисы собирают заказы по схеме «оставьте телефон, мы вам перезвоним». Как правило, исполнители перезванивают с мобильного номера, который становится недоступным, как только возникают проблемы. Чаще всего после такого «ремонта» техника снова ломается, либо выясняется, что аппарат использовали как донор запчастей.

«Первоначальная цена, которую выставляют за ремонт, может вырасти в разы, а исполнители требуют оплату услуг путем шантажа и угроз. Чаще всего такие мастера встречаются в объявлениях, которые развешивают в подъездах или бросают в почтовые ящики», – предупредила Янина Голубева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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