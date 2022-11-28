В Екатеринбург снова придут морозы

Новая неделя в Екатеринбурге снова отметится морозами. Синоптики обещают небольшое потепление в ближайшие три дня: завтра будет около -12 градусов, в среду еще на два градуса теплее. В четверг похолодает до -15, а в пятницу снова будет холодно, -18 °С в самые теплые дневные часы.

Напомним, конец ноября выдался на Среднем Урале ощутимо прохладным. В субботу, 26 ноября, в Екатеринбурге температура опускалась до -22,1°С, это было самое холодное 26 ноября за последние 16 лет. В воскресенье было до -22,8. Это практически на 13 гарусов холоднее нормы. Впрочем, в истории города были ноябри куда холоднее, самый минимум был зафиксирован 27 ноября 1980 года – в тот день было -39,2 градуса.

Екатеринбург, Марина Иванова

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