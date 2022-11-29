Свердловской области пообещали аномальные холода и смог

Конец календарной осени на Урале будет очень морозным – синоптики обещают аномальные холода. «29 ноября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей, 29-30 ноября местами в Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более», – предупреждают специалисты ФГБУ «Уральское УГМС».

Кроме того, погода хоть и морозная, но безветренная. Из-за этого в Свердловской области ожидается смог – предупреждение объявлено до 20 часов 30 ноября.

С середины ноября на Среднем Урале держатся морозы, в Екатеринбурге самым холодным днем стало 27 ноября – холодало до -22,8 °C. А 26 ноября стало самым холодным 26 ноября за последние 16 лет, было -22,1°. Роспотребнадзор рассказал, как обнаружить признаки обморожения и что в этом случае делать, а «Новый День» собрал советы специалистов, как избежать этого.

Екатеринбург, Марина Иванова

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