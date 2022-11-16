Есть рыбу и верить в лучшее: как справиться с первыми холодами

В Екатеринбург наконец пришла зима, по ночам температура опускается ниже 20 градусов. Сегодня утром было -18, завтра ожидается такой же минус. Для Урала это вовсе не критичные значения, однако после затянувшейся околонулевой осени многие воспринимают даже небольшой мороз негативно. «Новый День» собрал советы, как подготовить себя к зиме.

Правильно одевайтесь. Важно соблюдать принцип слойности одежды – в идеале слоев должно быть три: первый, близкий к телу (футболки, термобелье), должен отводить пот. Второй (флис, свитер) согревает, не дает уходить теплу, третий – верхняя одежда.

Все чаще сейчас и дети, и взрослые, и молодежь отдают предпочтение пуховикам. При выборе пуховика надо обратить внимание на его простежку. Чем больше площадь простежки, тем меньше вероятность того, что пух в процессе носки или после стирки будет опускаться и скатываться внизу каждого «отдела». Ткань должна быть плотной, наполнитель – без запаха.

Для защиты от холода также необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая водонепроницаемая обувь.

Отдельно скажем про шарф – привычка закрывать шарфом рот и нос может обернуться как минимум раздражением на коже. Если закутать в шарф органы дыхания, то теплый воздух, который вы выдыхаете, превратится в пар, пропитает ткань, она станет влажной и замерзнет.

Следите за питанием. В зимнее время иммунная защита организма ослабляется, в рационе становится меньше фруктов, овощей, зелени. Вместе с тем с понижением температуры воздуха в зимнее время года увеличиваются энерготраты организма. Роспотребнадзор рекомендует употреблять более калорийную пищу, из которой можно быстро получить энергию – это, в первую очередь, продукты – источники полезных жиров и углеводов. К таким продуктам относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи.

Соблюдайте питьевой режим. Санврачи напоминают, что в день стоит выпивать не менее 1,5-2 л жидкости, напитки должны быть в теплом виде. Это могут быть компоты, кисели, травяные чаи, морсы. А вот от горячих напитков перед выходом на улицу стоит воздержаться. И тем более стоит воздержаться от горячительных напитков в морозы: алкоголь не греет, а увеличивает теплоотдачу, в итоге человек на самом деле быстрее замерзает, только не чувствует этого. А еще алкогольное опьянение считается весьма распространенной сопутствующей причиной смерти от переохлаждения.

Позитивный настрой. В среднем на адаптацию к холодам уходит 10 дней, именно поэтому одна и та же температура в конце марта и в середине ноября ощущается по-разному. Чтобы помочь себе пережить первые неуютные дни, найти то, что будет радовать: любимые книги или фильмы для отдыха дома, комфортный уютный шарф, вкусно пахнущие напитки.

Кстати, зима – это не только холодный ветер в лицо, но и лыжи, коньки, катание с горок. А чтобы легче адаптироваться к зиме, надо заниматься спортом, физическая активность помогает вырабатывать серотонин и эндорфины, и настроение улучшается.

Екатеринбург, Марина Иванова

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