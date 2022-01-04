В преддверии морозов врачи рассказали, как избежать обморожения, и что делать, если вы переохладились

В Свердловской области в ближайшие дни похолодает местами до -30 градусов. Врачи напомнили, как нужно себя вести, чтобы избежать обморожения, а если травма уже получена – как не усугубить ситуацию.

По данным медиков, чаще всего обморожению подвержены нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. На этих участках временно нарушается кровообращение, теряется чувствительность. В тяжелых случаях нарушения необратимы.

Особое внимание стоит уделять в предстоящие морозы – детям. В силу возраста у них не сформированы системы терморегуляции. Поэтому обязательно проверяйте одежду: она должна сохранять тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдет одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая водонепроницаемая обувь, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Больше вероятность пострадать от мороза и у тех, кто недавно перенес холодовую травму. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам», – говорят врачи.

Признаки обморожения:

– онемение;

– чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи.

Что делать:

– Согревать поврежденный участок на протяжении 20-30 минут. Можно использовать теплую, но не горячую воду. Если воды нет – согревайтесь теплом своего тела (руки, например, можно поместить подмышки).

– Если кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Что нельзя делать:

– Растирать обмороженные участки. Тем более – не растирайте снегом. Не используйте электрические грелки, открытый огонь, обогреватели. Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

Симптомы переохлаждения и обморожения:

– понижение температуры тела;

– непрекращающаяся дрожь;

– чувство усталости,

– сонливость;

– спутанность сознания, невнятная речь;

– нарушение координации движений.

Что делать:

Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее, питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно.

Напомним, в ближайшие дни в Свердловской области резко похолодает. На севере температура опустится ниже -30 градусов. В Екатеринбурге будет до -27.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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