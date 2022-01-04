На Среднем Урале похолодает до -30, а потом потеплеет до нуля

С сегодняшнего дня в Свердловской области началось похолодание. В ближайшие трое суток температура будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов: на севере столбики термометров опустятся ниже -30. С 7 января придет резкое потепление: местами будет около нуля. Потом снова похолодает.

Как рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, в ближайшие дни в регионе будут колебания температуры, потому что в тыл уходящего циклона поступает масса холодного воздуха.

«Предстоящие трое суток ожидаются морозными (температура на 4-7° ниже нормы, при этом на севере и местами на юге Свердловской области до -30 °C и ниже) и обойдутся без значительных осадков, – отметила Галина Андрияновна. – 7 января обширный циклон добавит снега и вызовет значительное потепление на большей части Урала, особенно резкое в Челябинской, на юге Свердловской области и Пермского края, где днем температура воздуха повысится до -1...-5 °C. 9-10 января предполагается умеренно морозная погода при небольшом снеге, температура воздуха ночью -18...-23°, днем -14...-19°».

По данным синоптиков, в Екатеринбурге сегодня днем будет -14, ночью похолодает до -22 градусов. 5 января днем ожидается -16 ...-18, в ночь на 6 января – до -27. А вот днем 7 января будет уже -12 ...-14.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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