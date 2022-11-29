российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 23:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Клиенты «Тинькофф» пожаловались на массовый сбой (ФОТО)

Клиенты банка «Тинькофф» жалуются на массовый сбой в работе мобильного приложения. Они не могут войти в него, даже правильно вводя пароль или используя Face ID.

В официальных каналах банка пока нет сообщений, которые бы объясняли ситуацию. Клиенты «Тинькофф» пишут, что ждут пояснений от банка.

Летом этого года уже случался сбой в работе приложений, переводов с помощью системы быстрых платежей и других сервисов банка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Финансы, Экономика,