Клиенты «Тинькофф» пожаловались на массовый сбой (ФОТО)

Клиенты банка «Тинькофф» жалуются на массовый сбой в работе мобильного приложения. Они не могут войти в него, даже правильно вводя пароль или используя Face ID.



В официальных каналах банка пока нет сообщений, которые бы объясняли ситуацию. Клиенты «Тинькофф» пишут, что ждут пояснений от банка.



Летом этого года уже случался сбой в работе приложений, переводов с помощью системы быстрых платежей и других сервисов банка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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