В работе приложения банка «Тинькофф» произошел сбой

Клинты банка «Тинькофф» жалуются на сбой в работе приложения. В него невозможно зайти, выдается ошибка и предложение повторить позже. Аналогичная проблема возникает при попытке зайти в «Тинькофф Инвестиции». Отметим, вероятно, проблема коснулась не всех клиентов – некоторые сообщают, что приложение работает как полагается.

В официальных соцсетях пока никаких пояснений от банка нет, хотя клиенты оставили уже несколько сотен сообщений.

Последний крупный сбой в работе банка «Тинькофф» был недавно, 29 ноября.

Москва, Марина Иванова

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