Бастрыкин потребовал доклад о ситуации в детсаду, где воспитатель ударила ребенка

Глава СКР Александр Басвтркин потребовал доклад от уральских следователей по ситуации в детсаду «Согласие» на улице Московской в Екатеринбурге, где воспитательница, по информации мамы, ударила ее двухлетнего ребенка. «Руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки», – уточнили в ведомстве.

В региональном управлении СКР отметили, что в ходе проверочных мероприятий установят обстоятельства случившегося и причины.

Екатеринбург, Елена Сычева

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