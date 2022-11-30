По факту инцидента в детсаду «Согласие», где воспитатель ударила девочку, возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в частном детском саду «Согласие». Там, напомним, воспитатель ударила по голове двухлетнюю девочку, от чего та упала на пол. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«В рамках расследования […] выясняются обстоятельства, способствовавшие ситуации, в которой под угрозу было поставлено здоровье малолетнего ребенка, находившегося на попечении в данном детском саду. По итогам этой работы следствием будут приняты необходимые меры профилактического характера для недопущения таких фактов впредь», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным местных СМИ, воспитателя уже уволили из «Согласия».

Напомним, накануне стало известно, что в одном из детских садов сети «Согласие» воспитатель ударила двухлетнюю девочку. На видео, которое родители предоставили журналистам, видно, что женщина бьет ребенка рукой по голове, отчего тот отлетает на пол. После этого воспитатель довольно агрессивно поднимает девочку и усаживает на стул. В сети детсадов «Согласие» сообщили, что начали свою проверку, но комментарий так и не предоставили.

Позднее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от уральских следователей по ситуации в детсаду.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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