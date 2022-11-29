Полиция проверяет информацию об избиении 2-летнего ребенка в элитном детсаду Екатеринбурга

В СМИ появилась информация о том, что в детском саду «Согласие» воспитатель наотмашь по голове ударила двухлетнюю девочку. От удара ребенок ничком упал на пол. В полиции «Новому Дню» сообщили, что от родителей заявления не поступало, но начата проверка по факту публикаций.

Об инциденте родители сообщили порталу е1.ru. По информации издания, все произошло в детском саду «Согласие» на улице Московской, 75. В распоряжении мамы оказалось видео, на котором видно, что ее маленькую дочку воспитатель бьет наотмашь рукой по голове. От удара ребенок отлетает и падает на пол. На этом видео заканчивается. Мама девочки говорит, что об инциденте узнала от других родителей. А воспитатель заявляла, что синяки у ребенка появились оттого, что девочка стукнулась о какую-то поверхность.

«Директор Тамара Геннадьевна сейчас разбирается в произошедшем. Позже мы вам перезвоним», – сообщила корреспонденту «Нового Дня» администратор «Согласия» по имени Юлия (по всей видимости, имеется в виду директор сети детсадов «Согласие» Тамара Геннадьевна Сабурова).

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу заявили, что заявление родители не писали. «Ранее сообщений о данном инциденте в полицию не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции № 5. По ней будет проведена проверка. По результатам разбирательства правоохранители примут обоснованное решение», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

Добавлено. Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области начал процессуальную проверку по факту применения физического насилия к малолетнему ребенку. В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие данной ситуации. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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