Воспитателя детсада «Согласие», которая била ребенка и ругалась матом, будут судить

Уголовное дело в отношении 29-летней воспитательницы частного детсада «Согласие» передадут мировому судье Ленинского района. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и совершении «иных насильственных действий».

Напомним, об инциденте в одном из филиалов детсада «Согласие» стало известно в ноябре 2022 года. В распоряжении мамы оказалось видео, на котором видно, что ее маленькую дочку воспитатель бьет наотмашь рукой по голове. От удара ребенок отлетает и падает на пол. На этом видео заканчивается. Воспитатель заявляла, что синяки у ребенка появились оттого, что девочка стукнулась о какую-то поверхность.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что воспитатель не только ударила девочку (на тот момент ребенку не было даже двух лет), но и регулярно ругалась матом.

«Обвиняемая с сентября по ноябрь 2022 года работала воспитателем ясельной группы «Лисята», которую посещали дети в возрасте от 1,5 до 3 лет в детсаду «Согласие – В» в здании по ул. Московская. По версии следствия, 1 ноября воспитательница, находясь в коридоре, с силой нанесла один удар ладонью в область лба [девочке], в результате чего последняя упала со скамьи на пол, испытав физическую боль. Также в указанный период обвиняемая, находясь на территории частного детского сада, неоднократно высказывалась грубой нецензурной бранью в адрес несовершеннолетней воспитанницы, тем самым допуская жестокое обращение с ребенком, причиняя вред психическому, нравственному, духовному и социальному развитию девочке», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

29-летнюю воспитательницу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», ст. 116 УК РФ «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений». Уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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