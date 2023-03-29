В Екатеринбурге воспитатель детского сада потеряла ребенка на прогулке

Следственный комитет проводит процессуальную проверку сообщения о том, что в Екатеринбурге воспитатель детского сада потеряла двухлетнего ребенка во время прогулки.

Инцидент произошел 28 марта на улице Юлиуса Фучика – там расположен элитный частный детский сад. Дети гуляли на площадке, и воспитатель не сразу заметила, что отсутствует один мальчик. Спустя некоторое время ребенка нашли у парковки рядом с оживленной дорогой.

Сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают сотрудников детского сада. Также истребованы документы о работе дошкольного учреждения. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о проводимой процессуальной проверке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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