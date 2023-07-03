Воспитательницу детсада «Согласие», которая ударила девочку, приговорили к исправительным работам

В Екатеринбурге воспитательницу детсада «Согласие», которая ударила двухлетнюю девочку и агрессивно с ней обращалась, признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. Женщину приговорили к 1,5 года исправительных работ, с удержанием 10% в доход государства, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 4 года. Кроме того, в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре стало известно, что в одном из детских садов сети «Согласие» воспитатель ударила двухлетнюю девочку. На видео, которое родители предоставили журналистам, было видно, что женщина бьет ребенка рукой по голове, отчего тот отлетает на пол. После этого воспитатель довольно агрессивно поднимает девочку и усаживает на стул.

Позднее стало известно, что воспитатель в тот же день неоднократно высказывалась грубой нецензурной бранью в адрес девочки.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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