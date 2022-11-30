Это физиология и эволюция: врач объяснила, почему зимой мы толстеем, а диеты вредны

Для любого человека считается нормальным прибавка в весе 5% в течение зимы, считают врачи. Это физиологический процесс, в основе которого лежит эволюция. Бороться с накопленным жиром диетами не стоит, это может негативно сказаться на организме.

Как пояснила врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова, зимой холодно, организм человека испытывает стресс, что является сигналом и запускает физиологические процессы, которые способствуют прибавке веса. Это происходит, даже если мы получаем привычный набор продуктов. Объясняется это замедлением обмена веществ. В частности, метаболизм ухудшается из-за отсутствия солнца и понижения температуры. Поэтому важно одеваться по погоде и не мерзнуть, сохранять тепло, тогда организму не нужно будет дополнительно запасаться жировой тканью для поддержания нормальной температуры тела. Ускорить обмен веществ может физнагрузка: зимой это могут быть лыжи и коньки. При этом во время тренировки не должно быть сердцебиения и отдышки, а после занятий – чувства усталости.

В питание зимой врачи советуют добавить больше белка. Это поможет удерживать вес, а также противостоять холоду. В свое меню лучше включить нежирное мясо, рыбу, молочные продукты, не запрещаются протеиновые коктейли. На столе должно быть много овощей, фруктов и зелени. Оптимальным режимом питания будет прием пищи 4-6 раз в день.

Если вы все-таки хотите худеть, не стоит сидеть на строгих диетах. «Главная ошибка в снижении веса, и не только в зимний период, – строгая диета или голодание, – говорит Анастасия Жданова. – Такая тактика позволяет быстро добиться желаемого эффекта, но вес при этом снижается не за счет жировой ткани, а за счет снижения мышечной массы и потери жидкости. Эффект от такого похудения длится непродолжительно время. Человек быстро получает результат, но когда снимает ограничения в питании, переедает, и вес стремительно возвращается».

Если в процессе похудения вы постоянно испытываете чувство голода, появилась общая слабость, сонливость, снижение работоспособности и концентрации внимания, отмечается снижение артериального давления и гипотермия (снижение температуры тела) – эти симптомы говорят о том, что процесс идет некорректно, его необходимо приостановить.

Поддержать свой организм зимой можно и приемом витаминов. Врач советует аскорбиновую кислоту, витамины группы В, витамин D, йод и железо.

Напомним, в этом году холода во многие регионы России пришли довольно рано, в начале и середине ноября. Где-то морозы тянутся неделями, сопровождаются отсутствием солнца и снегопадами.

Москва, Анастасия Истомина

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