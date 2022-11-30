В Кольцово задержали пассажира с четырехкилограммовой золотой цепью за 10 миллионов (ФОТО)

Кольцовские таможенники задержали пассажира, который пытался вывезти четырехкилограммовую золотую цепочку. Стоимость изделия превышает 10 миллионов рублей.

Мужчина зарегистрировался на рейс в ОАЭ и прошел в «зеленый» коридор. Но в ходе рентгеновского досмотра багажа инспектора таможни заинтересовал находящийся в рюкзаке большой предмет из металла. Пассажир заявил, что цепь предназначена для личного пользования, и он носит ее на своей шее.

«Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Но с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Изъятая цепь направлена на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия и принято процессуальное решение».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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