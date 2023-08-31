Суд не согласился признать четырехкилограммовую золотую цепь украшением (ФОТО)

Золотая цепь массой 4 кг, которую задержали в прошлом году таможенники в аэропорту Кольцово, признана товаром не для личного пользования. Как сообщили в пресс-службе УТУ, такое решение принял суд.

Напомним, в ноябре 2022 года 46-летний мужчина зарегистрировался на рейс в ОАЭ и прошел в «зеленый» коридор. Но в ходе рентгеновского досмотра багажа инспектора таможни заинтересовал находящийся в рюкзаке большой предмет из металла. Пассажир заявил, что цепь предназначена для личного пользования, и он носит ее на шее.

«Экспертиза установила, что это была абсолютно новая цепь из золота 999-й пробы. Рыночная стоимость данного образца товара составляет почти 14 миллионов рублей. По словам пассажира, цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, носить которую он планировал на шее. Поэтому и прошел через «зеленый» коридор, ничего не задекларировав», – отметил и.о. начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере».

Цепь изъяли в качестве вещественного доказательства. В ходе расследования выяснилось, что этот пассажир не менее трех раз пересекал границу, перевозя золотые изделия весом 2 килограмма 200 граммов. Это подтверждает пассажирская таможенная декларация. Также фигурант дела не смог подтвердить источник происхождения денежных средств. Учтя все эти факты, суд принял решение, что товар не предназначен для личного пользования. Хозяин золотой цепочки с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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