По факту гибели двух женщин в пожаре на Чайковского возбудили уголовное дело

По факту гибели двух женщин в пожаре в многоэтажке на Чайковского возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», – сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

«По данным следствия, погибшими в результате пожара являются две местные жительницы – женщины, 1998 и 1956 г.р. Их смерть, по имеющимся сведениям, наступила в результате отравления продуктами горения, полученного ими во время нахождения в указанном многоквартирном доме в момент пожара, сопровождавшегося обширным задымлением коридоров с 1 по 9 этаж», – сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного дела следователи будут выяснять причины пожара. Накануне во время осмотра пожарища следователи и криминалисты обнаружили и изъяли обогреватель, фрагменты проводки, электроприборы, поскольку они могут иметь значение для расследования. Напомним, среди прочих версий следствие не исключает, что пожар мог произойти из-за замыкания либо неосторожного обращения с огнем.

«По делу назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские – для определения точных причин смерти погибших граждан и степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших людей. А также пожарно-техническая экспертиза – для выяснения непосредственной причины произошедшего возгорания», – добавили в СКР.

Напомним, накануне поздно вечером в Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Чайковского. Пожар случился на третьем этаже и сопровождался сильным задымлением на всех этажах здания. Людей с верхних этажей спасали с помощью высотной техники. Две женщины пытались выбраться из дома сами и погибли. Как рассказали их соседи, в подъезде было сильнейшее задымление. Одна из погибших – пенсионерка – успела пройти всего пару метров от своей квартиры, затем упала и умерла. Вторая погибшая – молодая 24-летняя женщина. О хозяине квартиры, в которой произошло возгорание, жильцы говорят, что он не работал и пил, в последние годы находился на пенсии. Якобы в его квартире уже были разные неприятные инциденты – какие, соседи отказались пояснить.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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