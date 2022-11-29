Названы версии пожара на улице Чайковского, в котором погибли две женщины

Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета рассматривают разные версии причины пожара в девятиэтажке на Чайковского, в результате которого погибли две женщины. Среди них – короткое замыкание электропроводки из-за возросшей нагрузки после наступивших морозов, а также неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По уточненным данным, всего во время пожара эвакуировали 93 человека, в том числе 7 детей. В больницах сейчас находится трое. Двое мужчин с термическими ожогами 2-3 степени находятся на ИВЛ в больнице №40. Еще одна женщина госпитализирована в ГКБ №14 с отравлением угарным газом.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области добавляют, что во время осмотра пожарища следователи и криминалисты обнаружили и изъяли «ряд предметов, имеющих значение для установления всех деталей произошедшей трагедии».

Напомним, накануне поздно вечером в Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Чайковского. Пожар случился на третьем этаже и сопровождался сильным задымлением на всех этажах здания. Людей с верхних этажей спасали с помощью высотной техники. Две женщины пытались выбраться из дома сами и погибли. Как рассказали их соседи, в подъезде было сильнейшее задымление. Одна из погибших – пенсионерка – успела пройти всего пару метров от своей квартиры, затем упала и умерла. Вторая погибшая – молодая 24-летняя женщина, соседи говорят, что она была студенткой. О хозяине квартиры, в которой произошло возгорание, жильцы говорят, что он не работал и пил, в последние годы находился на пенсии. Якобы в его квартире уже были разные неприятные инциденты – какие, соседи отказались говорить.

Еще днем многие жители дома на Чайковского, 12, вернулись в свои квартиры после ночной эвакуации. Запрета на нахождение в доме нет. При этом по всему стояку в подъезде, где был пожар, были отключены электричество и вода.

Соседи рассказали о ночном пожаре

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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