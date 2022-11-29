«Прошла два метра и упала», – соседи рассказали о погибших в пожаре на Чайковского

Жители дома на улице Чайковского, где накануне ночью произошел пожар, рассказали подробности ЧП. Оказывается, погибшие в панике пытались спастись и задохнулись в задымленном подъезде. Одна женщина была пенсионеркой и десятилетия жила в доме, вторая, предположительно, – молодая девушка, студентка. Виновник пожара, со слов соседей, часто выпивал.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас многие жители дома на Чайковского, 12, уже вернулись в свои квартиры после ночной эвакуации. В школе № 120, где людей временно размещали, остались немногие – и только по своему желанию. Никакого запрета на нахождение в доме нет. При этом по всему стояку в подъезде, где был пожар, отключены электричество и вода.

Соседи не очень хотят общаться с журналистами, многие находятся в возбужденном состоянии. Но некоторые рассказали подробности о пожаре.

«Началось все полдесятого, наверное. Час мы на балконе простояли, потом нас эвакуировали. В двенадцать вроде закончилось, – рассказала пенсионерка, жительница дома. – Я дым почувствовала, выглянула в подъезд – там уже некуда бежать было. [Дыма много]. Сразу умрет человек, не выживет. Двое вот погибли – паниковали и вышли из квартиры. Одна из них только два метра прошла и упала, погибла. Женщина нормальная была, пенсионерка, 30-40 лет вместе в доме жили. Она болела уже. Вторую не знаю, но говорят, что молодая студентка».

О хозяине квартиры, в которой произошло возгорание, жильцы говорят, что он не работал и пил, в последние годы находился на пенсии. Якобы в его квартире уже были разные неприятные инциденты – какие, соседи отказались говорить.

Напомним, накануне поздно вечером в Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Чайковского. Пожар случился на третьем этаже и сопровождался сильным задымлением на всех этажах здания. Самостоятельно успели эвакуироваться из квартир 60 жильцов. Еще 33 человек, в том числе 7 детей, вывели пожарные. Людей с верхних этажей спасали с помощью высотной техники. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате пожара пострадали три человека, двух жильцов спасти не удалось. Третий (предположительно, жилец квартиры, где начался пожар) госпитализирован.

К выяснению причин пожара в Екатеринбурге на Чайковского, 12, подключилась прокуратура. Надзорное ведомство проверит работу ТСЖ, которое управляло домом, прокуроры будут выяснять, как соблюдались требования противопожарной безопасности.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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