В Екатеринбурге погибли две женщины при пожаре в девятиэтажном доме

В Екатеринбурге сегодня вечером загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Чайковского. Пожар случился на третьем этаже и сопровождался сильным задымлением на всех этажах здания. Самостоятельно успели эвакуироваться из квартир 60 жильцов. Еще 33 человек, в том числе 7 детей, вывели пожарные. Людей с верхних этажей спасали с помощью высотной техники. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате пожара пострадали три человека, двух жильцов спасти не удалось.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, погибшие – две женщины. Их личности сейчас устанавливаются. Для определения точных причин гибели жильцов будут проведены судебно-медицинские экспертизы, уточнили в следственном комитете. Также известно, что один из пострадавших, мужчина около 50 лет, находится в реанимации на ИВЛ.

По информации МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров, открытый огонь был ликвидирован в 23.29. На месте ЧП работают 67 человек личного состава, 18 единиц пожарно-спасательной техники. Для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения в гимназии №120 на улице Степана Разина.

«Полицейские, сотрудники МЧС и следователи отрабатывают различные версии ЧП, в том числе неосторожное обращение с огнем. Из здания эвакуировано порядка 200 человек», – сообщил представитель МВД Валерий Горелых.

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