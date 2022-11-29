Прокуратура проверит ТСЖ дома, в котором угорели две женщины

К выяснению причин пожара в Екатеринбурге на Чайковского, 12, подключилась прокуратура. Надзорное ведомство проверит работу ТСЖ, которое управляло домом, прокуроры будут выяснять, как соблюдались требования противопожарной безопасности. «Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования», – отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, накануне вечером загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Чайковского. Пожар случился на третьем этаже и сопровождался сильным задымлением на всех этажах. Погибли две женщины, пострадали три человека, в том числе хозяин загоревшейся квартиры.

Екатеринбург, Марина Иванова

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