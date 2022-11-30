В 2023 году в Свердловской области пройдут восемь избирательных кампаний

Свердловский избирком опубликовал предварительный список выборов, которые пройдут на территории региона в 2023 году. Большинство избирательных кампаний пройдет в Единый день голосования 10 сентября, но есть одно исключение.

Так, 16 апреля в Арамильском округе состоятся дополнительные выборы трех депутатов местной думы. В голосовании могут принять участие свыше 3,6 тысячи избирателей.

10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата свердловского заксобрания по Ирбитскому округу № 13. Место в областном парламенте освободилось после ухода единоросса Виктора Шептия в Совфед. Всего в округе почти 124 тысячи избирателей.

Наиболее громкая избирательная кампания ожидается в Екатеринбурге, где 10 сентября жители будут выбирать новый состав городской думы. Предварительно выборы будут проходить по смешанной системе: 18 депутатов избираются по партийным спискам, еще 18 депутатов – по избирательным округам.

Также выборы новых дум пройдут в Верхней Пышме и Качканаре. Еще три кампании – на поселковом уровне в Камышловском муниципальном районе. Там в сельских поселениях Восточное, Галкинское и Обуховское одновременно будут выбирать глав и депутатов местных дум.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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