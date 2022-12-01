В мэрии назвали дату начала работы елочных базаров

В администрации Екатеринбурга рассказали, когда в городе начнут работать елочные базары под открытым небом. Там сообщили, что купить новогоднее дерево можно будет с 20 декабря. Такую дату анонсировал комитет по товарному рынку города.

Напомним, на елочных базарах также продают сосны и пихты. Цены зависят от породы дерева и его высоты. Самый дешевый способ раздобыть живое новогоднее дерево – поехать в лесничество, оплатить пошлину и срубить елку или сосну самому.

Екатеринбург, Елена Сычева

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