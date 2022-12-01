Депутаты медфракции передали мобилизованным полевые бани, пушки и газовые баллоны

Депутаты медфракции Екатеринбургской гордумы передали оборудование и снаряжение для мобилизованных. Это была уже восьмая машина, в этой партии – плащи-дождевики, полевые бани, тепловые дизельные пушки, газовые плиты и баллоны, огнетушители, влажные салфетки, термобельё, носки. Также отправили автомобильные аккумуляторы, зарядное устройство, элекроудлинитель на катушке, брезент, бензопилы, лопаты, пилы ручные, топоры, саморезы, гвозди и многое другое.

«С коллегами по медицинской фракции продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим бойцам, принимающим участие в спецоперации. Передали груз для мобилизованных, им выпала нелёгкая доля – выполнять свой воинский долг. Мы делаем всё, чтобы бытовые условия у них, насколько возможно, были приемлемыми. Чтобы была возможность помыться, согреться, приготовить или разогреть пищу. Передали и специальное техническое оборудование, а также роутеры, принтеры, картриджи, кабель. Верим в наших ребят, желаем каждому из них вернуться домой», – рассказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Депутаты пообещали военным не только помогать с приобретением нужного оборудования, бытовых мелочей, но и поддерживать их, если возникают бюрократические проволочки. Для этого предложили писать им обращения. «Ценна не только та помощь, которую мы отправляем мобилизованным. Хотя, несомненно, всё это – оборудование, вещи, – облегчает службу. Но ценна и наша поддержка, наше внимание. Уверен, что нашим парням это придаёт сил, храбрости и желания вернуться домой невредимыми», – пояснил депутат Дмитрий Николаев.

Напомним, неделю назад гуманитарную помощь от председателя медицинской фракции Алексея Вихарева получили мобилизованные в учебном центре в Елани. Им были переданы две печки, полевая баня, спальные мешки, газовые баллоны, медикаменты, а также продукты и теплые вещи, которые собрали жители.

Екатеринбург, Марина Иванова

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