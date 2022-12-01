В Екатеринбурге следователя полиции отправят в колонию за подделку протокола допроса

В Екатеринбурге осудили следователя полиции за фальсификацию протокола допроса свидетеля по уголовному делу. Женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наказание она начнет отбывать, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Суд установил, что 35-летняя начальница отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела СУ УМВД России по Екатеринбургу во время расследования одного из уголовных дел фальсифицировала протокол допроса свидетеля. Дело касалось совершения тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности. В суде свидетель заявил, что показаний, указанных в протоколе, он не давал. Его правоту подтвердила почерковедческая экспертиза.

При этом следователь полиции свою вину не признала, заявив, что свидетель в ходе расследования уголовного дела давал изобличающие показания добровольно и самостоятельно подписал протокол допроса.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении). Виновной назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года. Суд на основании ст. 82 УК РФ применил отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребёнком осуждённой возраста 14 лет», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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