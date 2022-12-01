На Урале спасают полярную сову Небуклю (ФОТО)

Сотрудники Висимского заповедника спасают полярную сову. Раненую птицу у дороги обнаружили жители села Тюльгаш Нижнесергинского района и передали орнитологу заповедника Александре Хлопотовой, которая согласилась стать куратором совы. Птице дали кличку Небукля. Ветеринар-орнитолог, осмотревший пернатое, дал осторожные, но обнадеживающие прогнозы: если лечение провести корректно, и организм найдет силы восстановиться, то возвращение птицы в природу возможно.

«Чтобы начать спасение бедствующего животного, много сил не надо, достаточно сострадания. Но когда спасение требует месяца-двух ежедневного вложения средств, первоначального усилия от одного человека или семьи недостаточно. Мы хотим предложить присоединиться к спасению полярной совы всех желающих: нужны средства», – говорится в паблике Висимского заповедника, где предупредили, что не располагают ресурсами и помещениями для размещения бедствующих животных, в том числе птиц, поэтому обратились за помощью к людям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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