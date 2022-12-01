На Урале снова дорожают смеси и пюре для детского питания

В Свердловской области возобновился рост цен на смеси для детского питания. За неделю они подорожали почти на 2,5 %, теперь килограмм смеси в среднем стоит 1096,18 рубля. Также подорожали фруктовые пюре для малышей, маленькая стограммовая баночка обойдется в 52,5 рубля, на 2,55 % дороже, чем всего неделю назад. Мясные консервы для детей прибавили в цене почти полпроцента – стограммовая баночка стоит 103 рубля. Зато овощные пюре стали дешевле – правда, всего на 0,2 %, 100 грамм продают в среднем за 61 рубль.

Продолжается рост цен и на овощи. По данным Свердловскстата, сильнее всего за неделю подорожали огурцы и лук: на 6,5% и 4,9 % соответственно. Также росли цены на картофель, капусту, свеклу, помидоры, яблоки и бананы. Среди других продуктов, которые стали дороже, – свинина, сосиски, рыба, сливочное масло, сметана и творог, яйца, мука, рис. Некоторые продукты стали дешевле: более чем на процент упала цена на гречку, печенье, черный чай, шоколадные конфеты, подсолнечное масло и варено-копченую колбасу. На протяжении нескольких недель снижается цена на водку, литр стоит уже 650 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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