Куйвашев назначил министра здравоохранения

Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении Андрея Карлова министром здравоохранения региона – эту должность он занимал и до последних выборов главы региона, но в число министров, которых избавили от приставки и.о. в течение месяца после выборов, он не вошел.

Кроме того, сегодня же был подписан еще один документ. Директором департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области останется Алексей Россолов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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