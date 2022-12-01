В Екатеринбурге изменились номера троллейбусов

С сегодняшнего для в Екатеринбурге шесть троллейбусов сменили свои номера:
– троллейбус № 7 стал троллейбусом № 37;
– троллейбус № 8 стал троллейбусом № 38;
– троллейбус № 10 стал троллейбусом № 30;
– троллейбус № 12 стал троллейбусом № 32;
– троллейбус № 15 стал троллейбусом № 35;
– троллейбус № 17 стал троллейбусом № 29.
«В рамках концепции сквозной нумерации общественного транспорта планируется, что номера с 1 по 19 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.
Екатеринбург, Марина Иванова
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