В Екатеринбурге изменились номера троллейбусов

С сегодняшнего для в Екатеринбурге шесть троллейбусов сменили свои номера:

– троллейбус № 7 стал троллейбусом № 37;

– троллейбус № 8 стал троллейбусом № 38;

– троллейбус № 10 стал троллейбусом № 30;

– троллейбус № 12 стал троллейбусом № 32;

– троллейбус № 15 стал троллейбусом № 35;

– троллейбус № 17 стал троллейбусом № 29.

«В рамках концепции сквозной нумерации общественного транспорта планируется, что номера с 1 по 19 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Марина Иванова

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