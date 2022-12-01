Из-за строительства элитного жилья в районе автовокзала на два месяца закроют дорогу

В Екатеринбурге с 15 декабря будет закрыт проезд по улице Айвазовского на участке от Циолковского до Щорса. Ограничение движения будет действовать до 15 февраля 2023 года. Зону перекрытия горожане смогут объехать по улицам Московской, Щорса, Серова, Циолковского, сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке, который попадает в зону перекрытия, будет идти строительство дождевой канализации, дорогу перекрывает ООО «Специализированный застройщик «Атлас Парк Столиц-3» – в границах улиц ул. Щорса – Айвазовского – Циолковского – Московская строится новый жилой комплекс.

Екатеринбург, Марина Иванова

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