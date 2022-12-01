Присяжные признали виновными членов банды с «Таганского ряда», похитивших десятки миллионов рублей

Коллегия присяжных заседателей в Свердловском областном суде вынесла обвинительный вердикт по делу членов банды, которые совершали разбойные нападения на бизнесменов с «Таганского ряда». Теперь суд исследует доказательства и предоставит слово подсудимым. Заседание назначено на 9 декабря.

«Присяжные посчитали доказанным, что подсудимый Низами Рагимов был членом банды, которую создал другой подсудимый Орифжон Сатторов не позднее мая 2017 в Московской области. Кроме того, в банду входили и подсудимые Руслан Ахмедов и Адыль Салаев, а также иные лица. Группа занималась нападениями в основном на иностранных граждан, которые занимались перевозкой крупных сумм денег. Все нападения совершались по схожей схеме. Сначала члены банды вели наблюдение в районе ТК «Таганский ряд» с целью выявить тех, кто перевозит крупные суммы денег. После этого прорабатывался план нападения. На вооружении банды было различное огнестрельное оружие, а также иные предметы, используемые в качестве оружия. Финансирование деятельности банды осуществлялось на денежные средства, полученные её участниками при совершении нападений», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Всего в уголовном деле присяжные рассмотрели семь эпизодов разбойных нападений и одно приготовление к разбою. В зависимости от роли каждого члена банды присяжные признали их виновными в подготовке и участии в разбое, а также – в незаконном хранении оружия. В частности, одно из нападений произошло у входа в ТЦ «Карнавал», где у потерпевшего бизнесмена бандиты отобрали 7,5 миллиона рублей, другое – у банка «Нейва», где у двух граждан забрали еще 5 миллионов. А в 2019 году у отеля «Анджело» члены банды похитили 37 миллионов рублей. Каждый эпизод, а также участие в нем тех или иных членов ОПГ, присяжные рассматривали отдельно.

«По всем эпизодам, где присяжные признали участие подсудимых доказанным, они также признали их виновными и не заслуживающими снисхождения, за исключением Салаева. Его признали виновным в разбойном нападении, но заслуживающим снисхождения», – сообщили в суде.

После оглашения вердикта коллегия присяжных была распущена. Далее планируется исследование доказательств, которые в силу закона не могли быть исследованы в присутствии присяжных, вторые прения по делу, последнее слово подсудимых и удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Следующее заседание назначено на 9 декабря.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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