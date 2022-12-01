С начала года свердловские предприниматели набрали кредитов на 264 миллиарда рублей

За год портфель кредитов малого и среднего бизнеса вырос на 32%. Бизнесмены берут деньги на реструктуризацию предыдущих займов, а также на развитие производства, в том числе – импортозамещающего.

«В сентябре 2022 года малые и средние предприятия Свердловской области оформили кредиты на 34 млрд руб. Это на 9% больше, чем месяцем ранее. Всего с января по сентябрь 2022 года предприниматели получили в банках кредиты на 264 млрд рублей. 5% из них составили льготные кредиты», – сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка России.

В целом портфель кредитов малого и среднего бизнеса на 1 октября 2022 года составил 225 млрд рублей – это на 32% больше, чем год назад. В том числе, предприниматели берут кредиты на поддержание производства в рамках импортозамещения, для этой цели есть льготные программы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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