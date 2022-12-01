Центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего забега

В субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге пройдет седьмой зимний полумарафон «УГМК Европа-Азия». Организаторы говорят, что участие примут около полутора тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега.

Старт и финиш состязаний запланирован у ККТ «Космос», дистанция будет пролегать по набережной Городского пруда (по обеим его сторонам) и по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. «В связи с этим организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта по части улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина) и по самой улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) с 9:00 до 13:00», – сообщили в мэрии города.

Бегуны в зависимости от уровня подготовки могут пробежать на выбор 21 километр или 5 километров. Подготовлена также дистанция для маленьких бегунов – 800 метров.

Екатеринбург, Марина Иванова

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