Уральцам подняли тарифы на мусор – север заплатит больше всех

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на обращение с отходами для всех трех зон региона – Восточной, Западной и Северной. Их обслуживают соответственно «Спецавтобаза», «ТБО Экосервис» и «Рифей».

Для Первоуральска, Нижних Серег, Ачита, Красноуфимска и других территорий на Западе области тариф составит 621,62 рубля за кубометр.

Для Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Ирбита, Туринска и других населенных пунктов в Восточном кластере – 627,06 рубля за кубометр.

Для Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Верхотурья, Североуральска, Серова и других северных территорий – 831,06 рубля.

Напомним, жители платят не за кубометр. Чтобы рассчитать плату, надо умножить тариф на норматив – для каждой территории, Востока, Запада и Севера, а также отдельно для Екатеринбурга – он свой. Различаются и нормативы для жителей частного сектора и многоквартирных домов.

Таким образом, в Восточной зоне Свердловской области владельцы частных построек будут платить по 119,14 рубля с человека, квартир – 105,3 рубля с человека.

В Западной зоне по 118,1 рубля с человека, живущего в частном доме, по 104,4 рубля с человека, живущего в квартире.

В Северной зоне по 157,9 рубля с человека, который живет в частном доме, по 139,6 рубля с человека, который живет в квартире.

Екатеринбуржцы из частного сектора будут платить по 163,6 рубля с человека в месяц, а живущие в многоквартирниках – по 113,5 рубля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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