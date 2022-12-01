Энергетики со всей России оценили опыт Екатеринбурга по цифровизации теплосетей (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня побывала делегация Совета производителей энергии, включающая представителей 18 крупных энергетических компаний России. Специалисты знакомились с проектом цифровизации системы теплоснабжения Екатеринбурга, который с 2018 года реализует ПАО «Т Плюс».

Гостей заинтересовала насосная стация № 19 на Вторчермете, которая заменила устаревшую ТЭЦ, построенную еще в 1930-х годах. Она полностью автоматизирована и не требует присутствия персонала. Также делегаты посмотрели автоматизированный центральный тепловой пункт на улице Уральской и оценили технологичный диспетчерский щит, который позволяет отслеживать все процессы городской системы теплоснабжения в режиме онлайн.

«О проекте цифровизации теплосетей Екатеринбурга давно известно на федеральном уровне. Но лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Поэтому мы пригласили сюда крупнейшие теплоснабжающие организации из других регионов России для обмена опытом. Многие практики из Екатеринбурга уже реализуются в других городах, но комплексное управление системой теплоснабжения редко где встречается», – отметил заместитель директора ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев.

«Мне было интересно посмотреть, как организован диспетчерский пункт. Эргономичные места для персонала, индивидуальная настройка столов – все это впечатляет. Мы тоже стараемся двигаться в этом направлении», – поделился представитель Байкальской энергетической компании Сергей Архипов, приехавший из Иркутска.

В заключение встречи исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков представил коллегам из других регионов концепцию цифрового двойника системы теплоснабжения Екатеринбурга, а также рассказал о некоторых ноу-хау из практики компании.

«Когда встречаются специалисты теплоснабжения, говорящие на одном языке, это всегда интересно. Мы не считаем себя самыми передовыми, и нам тоже любопытно, как организована работа в других территориях, особенно в больших городах, аналогичных Екатеринбургу», – отметил Андрей Шмельков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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