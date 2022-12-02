Грабитель напал на офис микрозаймов, чтобы сделать подарок ребенку

В Реже к 4 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который с ножом напал на сотрудника офиса микрозаймов и потребовал выдать ему деньги из кассы.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, преступление было совершено летом. 22 августа Дмитрий М. приехал из Екатеринбурга в Реж, чтобы навестить ребенка. Он хотел сделать ему подарок и стал думать, где взять деньги. Мужчина нашел в телефоне адрес ближайшего пункта микрозаймов, надел медицинскую маску, перчатки, взял нож – внутри он потребовал от женщины-кассира выдать ему деньги, угрожая ножом. Сотрудница офиса микрозаймов отдала 18 950 рублей.

Задержали мужчину 26 августа 2022 года, с этого времени он находится под стражей.

По статье ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия) ему дали 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также он выплатит потерпевшей 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Реж, Марина Иванова

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