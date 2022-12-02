В Свердловской области к морозам добавится смог

На Урале установилась холодная и безветренная погода, вредные выбросы не рассеиваются, из-за этого в воздухе копится смог. Синоптики выдали предупреждение первой степени опасности до вечера 4 декабря.

Календарная зима в регионе началась с морозов – сегодня утром в Екатеринбурге было около -24 градусов. «В ближайшие двое суток атмосферное давление будет высоким, осадков не ожидается, а мороз окрепнет до -22,-27°. В воскресенье 4 декабря ожидается небольшой снег и повышение температуры на 5-7°. Следующая неделя 5-10 декабря значительных осадков не обещает, вероятен лишь небольшой снег в отдельных районах, будет умеренно морозно: ночью -15,-20°, днем -10,-16°», – комментировали накануне в ФГБУ «Уральское УГМС».

По данным синоптиков, самая низкая температура в регионе отмечена 26 ноября в Режевском районе (Липовское) и Артемовском -33°. В Екатеринбурге самая морозная ночь была 27 ноября: -23°.

Екатеринбург, Марина Иванова

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