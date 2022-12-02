«Сбербанк» предупредил о возможных сбоях продленных карт при оплате в транспорте

Банковские карты Visa с продленным сроком действия могут давать сбои при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом своих клиентов в SMS-рассылке предупредил «Сбербанк». В сообщении банка отмечается, что работа над устранением «временных сложностей» уже ведется. Чтобы оплачивать поездки как раньше, предлагается оформить новую карту.

О случаях сбоя оплаты проезда в транспорте продленными банковскими картами «Новому Дню» рассказали несколько екатеринбуржцев. Например, просроченные Visa не принимаются к оплате поездок в «Яндекс такси». Некоторые горожане столкнулись с проблемой оплаты проезда в автобусах – валидаторы не считывали продленную банковскую карту.

«Карты «Сбербанка» с продленным сроком действия работают без ограничений. Однако у некоторых банков-эквайеров может наблюдаться проблема с приемом просроченных карт на транспорте, поэтому мы предупреждаем клиентов, что такие случаи иногда могут возникать», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского банка «Сбербанк».

Напомним, весной большинство российских банков продлили своим клиентам сроки действия пластиковых карт Visa и Mastercard в ответ на западные санкции. Держатели таких карт могут, как и прежде, совершать операции в банкоматах, расплачиваться за покупки, в том числе в интернет-магазинах, и переводить деньги внутри России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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