Начинается суд над отцом, сбросившим сына с балкона – он вступился за мать

В Екатеринбурге ушло в суд уголовное дело в отношении местного 41-летнего жителя, рецидивиста, судимого за незаконный оборот наркотиков. Он напал на свою жену и сбросил с балкона сына, который вступился за мать, напомнили в полиции.

Жуткая история произошла в июне этого года. Родители мальчика поссорились – и отец стал избивать мать руками по голове, а после схватил табурет, чтобы ударить им. За маму вступился 11-летний сын, он выбил табурет из рук отца, но тот вооружился ножом – и им ударил жену по лицу. Мальчик тоже схватил нож и тоже ударил отца, благодаря чему мать мальчика смогла убежать и стала звать на помощь.

Попытался скрыться и сам подросток. Он выбежал на общий балкон, где отец его настиг и снова стал бить. Один из ударов был такой силы, что мальчик выпал с балкона и получил многочисленные травмы. Его удалось спасти, ребенка доставили в ДГКБ № 9.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение за покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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