В Екатеринбурге поставили спектакль «Изображая жертву» (ФОТО)

В Центре современной драматургии сегодня состоится премьера спектакля «Изображая жертву» по известной пьесе братьев Пресняковых. Главный герой Валя устроился подрабатывать в милицию, и теперь на местах преступления играет роль трупов. Абсурдность сюжета – не единственное, ради чего стоит отправиться в театр. Режиссер Антон Бутаков говорит, что спектакль получился актуальным и сегодня приобрел новые смыслы.

«У Валентина очень интересная работа: он изображает жертв преступлений. То его утопят, то застрелят, то сбросят из окна. Но Вале нравится, ведь кто-то должен выполнять и эту работу. И в семье у Вали все хорошо – любящая мать, которая сразу после похорон мужа (по совместительству отца Вали) выскочила замуж за брата того самого мужа. Еще у Вали есть девушка с очень странными склонностями, но больше всего она склоняет Валю к женитьбе. И вроде бы все хорошо и вроде бы все понятно. Но все не так однозначно. Или, наоборот, все слишком однозначно», – говорится в аннотации к спектаклю на сайте театра.

Режиссер Антон Бутаков говорит, что спектакль в том числе – своеобразная дань уважения фильму «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, который вышел на экраны еще в 2006 году. Но ни в коем случае – не калька.

«Я и раньше говорил, что это самый лучший фильм Серебренникова, и спектакль – такая дань уважения. И, конечно, уверен, что кто-то будет сравнивать кино и спектакль, особенно такие мощные моменты, как монолог про капитана. Но я не думал об этом. Мы максимально постарались проявить уважение и к тексту пьесы, и к фильму, – рассказал Антон Бутаков «Новому Дню». – Хотя спектакль будет кардинально отличаться. И по стилю, и по огромному количеству других параметров. У нас получился спектакль о сегодняшнем дне. И не только в значении слова день. Пьеса написана 20 лет назад, но мы ее сделали максимально актуальной, при этом ничего не меняя. Это принцип крутой драматургии – когда все складывается само».

Премьера спектакля состоится сегодня, 2 декабря в Центре современной драматургии. В спектакле занята вся труппа театра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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