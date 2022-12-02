«Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных билетов на 2023 год

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила старт продаж билетов по субсидированным тарифам в Калининград и на Дальний Восток, в том числе во Всероссийский детский центр «Океан». Совершить перелет можно с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Напомним, право на субсидию имеют студенты до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Количество субсидированных билетов ограничено, их можно забронировать по звонку в кассу или в call-центр авиакомпании. Выкупить билеты можно в течение 24 часов только в кассе, предъявив документы о льготах.

Субсидированные билеты «Уральских авиалиний» доступны по маршрутам:

– в Калининград и обратно из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского;

– из Благовещенска и обратно в Екатеринбург, Москву, а также трансферные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург;

– из Владивостока и обратно в Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды;

– из Хабаровска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, а также трансферные рейсы из Минеральных Вод и Сочи;

– из Якутска и обратно в Екатеринбург, а также трансферные рейсы в Минеральные Воды;

– из Читы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, а также трансферные рейсы в Сочи.

Полный список направлений, а также подробную инструкцию о том, как и где купить субсидированные билеты, можно найти на сайте авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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