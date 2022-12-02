Екатеринбург вошел в топ-3 городов по оценке пенсии мечты

Жители Екатеринбурга мечтают о самой высокой пенсии в России среди нестоличных крупных городов. По данным опроса Superjob.ru, екатеринбуржцы считают достойной пенсию в 47,5 тысячи рублей, причем с апреля этого года запросы выросли на 3100 рублей. А год назад горожане называли сумму в 42 тысячи 300 рублей.

Самые высокие запросы – в Москве, 50 800 рублей. В Санкт-Петербурге хотят пенсию в 48 200 рублей. «В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. руб.), Тюмень (46,7 тыс. руб.) и Хабаровск (46,6 тыс. руб.). Самыми скромными оказались жители Ярославля: за 7 месяцев с момента проведения аналогичного опроса средний размер достойной пенсии не изменился и составляет 41,3 тыс. руб», – сообщили в пресс-службе сервиса Superjob.ru. При этом, по данным Росстата, на 1 января этого года средняя пенсия по старости в стране составляет чуть более 18 тысяч рублей.

В опросе принимали участие 31 700 респондентов разных возрастов, им задавали вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?». В среднем запросы мужчин чуть выше ожиданий от пенсии у женщин. Люди в возрасте до 34 лет называли сумму в 44,6 тысячи, те, кому 35-44 года, ждут 47,5 тысячи, а представители более старшего поколения считают достойной пенсию в 47,5 тысячи.

Екатеринбург, Марина Иванова

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