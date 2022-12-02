Марина Голубицкая представила в Москве книгу об уральской интеллигенции

В Москве в «Библио-Глобусе» прошла презентация новой книги Марины Голубицкой «Два писателя или ключи от чердака». Действие романа происходит в Екатеринбурге конца 1990-х. Как поясняет автор произведения, первая версия, подробно отразившая жизнь творческой и научной интеллигенции столицы Урала, была опубликована в журнале «Урал» в начале нулевых. Теперь, 20 лет спустя, полностью переработанный роман вышел отдельной книгой.

Роман посвящен Александру Верникову – известному екатеринбургскому писателю, поэту, специалисту по художественному переводу с английского. Он стал прототипом главного героя Игоря Чмутова. Верников умер в 2018 году и, как говорит Марина Голубицкая, это трагическое событие заставило ее вернуться к тексту и доработать его.

Главная героиня романа «Два писателя, или Ключи от чердака» – попавшая в столицу Урала по распределению благополучная выпускница мехмата МГУ, имеющая хорошего мужа, прекрасных детей и любимую работу. Однажды в ее жизнь ворвались творческие харизматичные личности, среди которых были знаменитый драматург Николай Коляда, поэт Борис Рыжий, писатель Александр Верников и другие. Большинство из них выведены в книге под вымышленными именами, что дает читателям пищу для размышлений на тему того, кто есть кто.

По словам автора, несмотря на то, что в книге детально прописана действительность 1990-х годов, это – не документалистика и не мемуары.

«Ключи от чердака» я старалась писать честно, почти документально, хотя, признаться, много раз текст переделывала. Тем не менее, это – не автобиография. Книга написана на основе прожитого опыта и в духе времени – в жанре автофикшн», – рассказала на презентации в Москве Марина Голубицкая.

Напомним, что в Екатеринбурге новую книгу автор представила ранее.

Екатеринбург, Елена Васильева

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