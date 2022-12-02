Свердловский Россельхознадзор забраковал краковскую колбасу из-за токсичности и ДНК курицы

Свердловский референтный центр Россельхознадзора отправил в черный список колбасу «Краковскую». Лаборатория получила сразу две пробы этой колбасы, где специалисты обнаружили ДНК курицы, хотя в составе продукта курица не значится.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, производители такой краковской с добавкой из курицы разные. Один – индивидуальный предприниматель, работающий в Свердловской области, другой – мясокомбинат из Пермского края. Дальше с мясниками будут разбираться инспекторы Россельхознадзора.

А на прошлой неделе в лабораторию поступила другая краковская, которую вообще опасно есть. В пробах нашли сильный канцероген, бензпирен. Он очень токсичен и относится к первому классу опасности. Производитель не называется.

Екатеринбург, Марина Иванова

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