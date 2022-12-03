В Екатеринбурге прошел зимний полумарафон «Европа – Азия»

В Екатеринбурге 3 декабря прошел зимний, завершающий серию забегов 2022 года, полумарафон «Европа – Азия», партнером которого выступает УГМК. Более ста любителей бега из организаций и предприятий компании из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Кировграда, Ревды, Челябинска и др. городов вышли сегодня на старт, несмотря на мороз.

«Сегодня уникальное событие – при температуре –25°С поставлена четкая и яркая точка в серии марафонов «Европа – Азия», – поделилась впечатлениями начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова. – Это день, наполненный яркими событиями для тысяч жителей Екатеринбурга и других городов. Люди, вышедшие на старт в такую погоду, настоящие герои! Работники УГМК принимали участие в этом году во всех четырех забегах марафона, это около 1000 человек. «Европа – Азия» – прекрасная площадка, где могут встретиться единомышленники, здесь общаются, заботятся, болеют друг за друга, переживают, расстраиваются и радуются вместе представители разных предприятий компании, и это прекрасно!».

В программе зимнего забега «Европа – Азия» три дистанции: «любитель» – 5 км – для новичков, которые решили попробовать свои силы, «профи» – 21,1 км – для опытных участников марафонов, «KIDS» – 1100 м – для детей от семи лет.

Следует отметить, что на «профи» заявилось 26 представителей УГМК. Среди них работник бухгалтерии СУМЗа Александр Попов: «Для нас, любителей собраться в едином спортивном порыве, это огромное удовольствие, а когда еще и компания, в которой мы работаем, поддерживает, создает все условия для занятия спортом и участия в соревнованиях, удовольствие вдвойне. По снегу бежать не боюсь – зимние погодные условия для любителя бега скорее вызов, чем препятствие. Вообще, бег просто нужно полюбить, а помочь в этом может серия забегов, в том числе и «Европа – Азия», организованный при поддержке УГМК».

Дети стартовали в 9:30, взрослые бегуны на обе дистанции – в 10:00.

Маршрут зимнего полумарафона был проложен по исторической части Екатеринбурга – от ККТ «Космос» по набережной городского пруда, затем по улице Ельцина до улицы Челюскинцев и обратно.

Каждого пробежавшего всю дистанцию ждали заслуженные аплодисменты болельщиков, памятные сувениры и медали финишера.

Всего на дистанции полумарафона «Европа – Азия» вышло порядка 1300 участников, сообщают организаторы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»