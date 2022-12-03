Авиакомпания Air Arabia возобновила перелеты из Екатеринбурга в Шарджу. Первый полет состоялся сегодня.

Рейсы на Airbus A320 будут выполняться до четырех раз в неделю. «Кольцово и Air Arabia связывают давние партнерские отношения. Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов. Уверен, уральцы оценят тот высочайший уровень сервиса, который предлагает авиакомпания своим пассажирам и те возможности, которые открываются для них в хабе Air Arabia в Шардже», – прокомментировал исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Air Arabia уже выполняла рейсы из Екатеринбурга – до весны 2015 года.

Фото Женевы Нефедовой

Екатеринбург, Марина Иванова

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